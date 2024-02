Spaccia davanti le scuole In tasca ha più droghe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Con dieci dosi di cocaina una di hashish e cinque di eroinavaalledi Cascina. I finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno arrestato un tunisino "per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti", sequestrando droga e denaro contante. I fatti sono avvenuti in una via centrale della cittadina del mobile a pochi passai da una scuola. I militari del gruppo di Pisa, ben appostati, hanno assistito alla cessione di un involucro di eroina da parte del nord africano ad un giovane italiano. I finanzieri sono intervenuti immediatamente e – grazie all’ausilio delle unità cinofile “Frazy” e “Delphy”– hanno trovato addosso all’uomo ulteriori dieci dosi di cocaina, una di hashish e cinque involucri di eroina. Inoltre il tunisino aveva anche denaro in contante provento del reato di spaccio e un telefono ...