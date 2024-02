S&P | ' social media possono accelerare le crisi delle banche'

(Di giovedì 29 febbraio 2024) I commenti, messaggi e le informazioni (a volte false) suinoncausare ladi una banca ma di certoaccelerarla, causando sfiducia nei clienti e rendendo più veloce la loro fuga dai depositi. Come spiega un rapporto di S&P infatti "ledovrebbero monitorare i" che contano oramai cinque miliardi di utenti "nell'ambitoproprie strategie di gestione del rischio di liquidità. Le discussioni in rete sono potenzialmente in grado diil deflusso dei depositi presso gli istituti di credito strutturalmente deboli e hanno contribuito ad alcuni recenti fallimenti bancari, in particolare al crollo della Silicon Valley Bank nel marzo 2023." In tutti i casi di ...

Hard disk da 500GB a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi SOLO 28€: Con velocità di lettura fino a 120 MB/s e di scrittura fino a 103 MB/s, garantisce trasferimenti di dati ultraveloci. Hard disk UnionSine 500GB, chi dovrebbe acquistarlo L'hard disk esterno UnionSine ...tomshw

Ucraina, la guerra causa inquinamento e danni ambientali: è quanto emerge dal rapporto “Climate damage caused by Russia’s war in Ukraine”, frutto dell'Iniziativa di Ghg Accounting of War, un gruppo di esperti che ha monitorato i danni ambientali causati ...ansa

Audi Q3 45 TFSI e S tronic S line edition del 2021 usata a Pianopoli: 25'), Battitacco anteriore con inserto in alluminio illuminato con logo S, Cavo per ricarica industriale CEE 32A 230V (lungh. 0,9 mt design ad angolo), Cavo tipo E/F per ricarica domestica (10A, 1,6 ...automoto