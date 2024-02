Souloukou | 'I Friedkin vogliono restare False le voci sulla cessione agli arabi'

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Linaè intervenuta all'evento 'Business of Football Live" che si è tenuto a Londra in questi due giorni....

Roma, Souloukou: «Friedkin ha una grande visione per il futuro del club. Nessuna base per la cessione»: Le dichiarazioni di Lina Souloukou «Prima di parlare dell’Arabia Saudita ci tengo a chiarire che ci sono state delle indiscrezioni su una cessione della società che non hanno nessuna base. La Roma è ...ilmessaggero

La Roma agli arabi, la Ceo Lina Souloukou fa chiarezza: "Il club è dei Friedkin": La Roma è della famiglia Friedkin che ha un grande impegno e visione per il ... Voglio dire - ha aggiunto Lina Souloukou all'evento a cui ha partecipato anche il presidente del Napoli, Aurelio De ...corrieredellosport

Souloukou: “I Friedkin non vogliono cedere la Roma. False le notizie sugli arabi”: Intervenuta al Business of Football Live of Londra, Lina Souloukou ha fatto chiarezza sul futuro della ... La Roma è della famiglia Friedkin che ha un grande impegno e visione per il futuro del club e ...siamolaroma