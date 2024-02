Sospensione? Faccio ricorso Vannacci non ci sta e si rivolge al Tar

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ladal lavoro per 11 mesi ai danni di Robertosarà oggetto di analisi da parte del tribunale amministrativo. La candidatura alle europee? "Sto ancora valutando", è la replica del generale

Vannacci sospeso per 11 mesi, sale la tensione fra Salvini e Crosetto: Ma al momento non sciolgo la riserva». Il provvedimento di Sospensione, contro il quale Vannacci farà ricorso al Tar, finirà negli atti dell’indagine della Procura di Roma in cui il generale è ...gds

Vannacci sospeso 11 mesi. Alta tensione Salvini-Crosetto: Ma al momento non sciolgo la riserva". Il provvedimento di Sospensione, contro il quale Vannacci farà ricorso al Tar, finirà negli atti dell'indagine della Procura di Roma in cui il generale è ...ansa

Casa di riposo Alessandria, denunciata una responsabile e un’operatrice: Disposta la chiusura dell’attività e la Sospensione del titolo autorizzativo in considerazione ... in considerazione di recenti fatti di cronaca relativi a roghi che hanno colpito strutture sanitarie.telecitynews24