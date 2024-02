Sos discariche | la grande vergogna | Rimosse 150 tonnellate di rifiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lunga, complessa e onerosa. La maxi operazione è iniziata nel 2017: è la più importante azione per la rimozione daiabbandonati – in un’area attenzionata da tempo – che l’amministrazione comunale empolese abbia fatto negli ultimi 5 anni. I numeri danno la misura dello scempio. Quasi 180di inciviltà, una ferita profonda per la bella zona verde tra via Viaccia, via di Mezzo e via Piovola. Dalle vernici alle bombolette spray, materassi, scarti edili, ma anche amianto e soprattutto carcasse di automobili. La lista deiè interminabile e variegata. Il 90% di quel che è stato abbandonato era conferibile, ciò significa che si sarebbero potuti evitare inquinamento ambientale e costi che il Comune (di conseguenza, la collettività) ha dovuto sostenere. Si parla di 480 euro a tonnellata, per la rimozione. ...