Sorpresi a rubare nelle auto dei clienti della trattoria | arrestati due ventenni a Milano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Armati di quali punte da trapano, chiavi inglesi, forbici rompevano i finestrini dellein sosta nel parcheggio di unae, approfittando dell’assenza dei proprietari, razziavano tutto quello che trovavano nell’abitacolo delle vetture. Due giovani, un 19enne e un 20enne sono statidalla polizia per tentato furto aggravato in concorso, dopo essere statiin un'parcheggiata nella zona industriale vicino a unadi via Monluè, nella zona industriale C.a.m.m, a ridossotangenziale Est. La polizia dopo aver ricevuto alcune segnalazioni per furti e rapine ha predisposto un servizio di controllo e martedì, verso le 14.30, i poliziotti hanno notato una vettura che dopo alcune manovre nei pressi del ...

Voghera (Pavia), 21 febbraio 2024 - Sono stati Arrestati dai carabinieri, per "rapina aggravata in concorso". S.B.G., 19enne romeno, e G.S., 39enne ... (ilgiorno)

Tentavano di rubare un Sh in via Garibaldi, arrestati due uomini: Sono un 32enne e un 39enne Sorpresi a rubare uno scooter Honda Sh 125 in via Garibaldi e un 38enne che aveva rubato prodotti per un valore di 100 euro in un negozio di casalinghi di viale Kennedy.livesicilia

Preso a bastonate e accoltellato dopo essere stato sorpreso a rubare in un bar: L'uomo trovato in una pozza di sangue vicino al locale. Arrestati due ragazzi, fra cui un minorenne ...romatoday

Entrano nel cantiere Tav per fare il pieno di gasolio, fermati con 225 litri: arrestati: perché Sorpresi a rubare gasolio dalle macchine operatrici presenti nel cantiere Tav situato in località Busolo a San Martino Buon Albergo. È stato un addetto della vigilanza privata a segnalare la ...veronasera