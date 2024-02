“Sopravvissuti” di Guillaume Renusson al cinema TRAILER

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Samuel va a isolarsi nel suo chalet nel cuore delle Alpi italiane. Una notte, una giovane donna si rifugia in casa sua, intrappolata dalla neve, dopo un disperato tentativo di raggiungere la Francia. Ma sebbene non voglia guai, decide di aiutarla, affrontando l’ostilità della natura e la cattiveria dell’uomo. Arriva nelle sale italiane dal 21 marzo, distribuito da No.Mad Entertainment, il thriller “” dicon protagonista la star Denis Ménochet (As Bestas, Peter Van Kant, L’affido), con Zar Amir Ebrahimi (Holy Spider, Shayda) e Victoire Du Bois (Petites, Chiamami col tuo nome), affiancati da Luca Terracciano e Oscar Copp. Vincitore della XXI edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival, il film segna l’esordio alla regia del giovane, che ha convinto pubblico e critica ...