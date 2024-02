Soldi buttati… nel cassonetto Lo spreco Capitale corre sui mezzi dell’Ama

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Mentre Gualtieri da Piazza Vittorio annuncia la pulizia di 500 cassonetti al giorno, spiegando con dovizia di particolari il procedimento che verrà utilizzato, in Ama spunta un altro guaio. Il pasticcio è stato segnalato dal consigliere di Fratelli d’Italia, Federico Rocca, che ha denunciato l’ennesima stortura capitolina. Pare infatti che l’azienda abbia acquistato oltre 1600 dispositivi per il monitoraggio dei conferimenti e per il tracciamento dei veicoli. Dispositivi che, però, a eccezione di brevi periodi non sarebbero mai stati utilizzati. Non solo: Ama starebbe pure pagando ancora l’assicurazione per 500che in realtà sono stati dismessi e rottamati da tempo. “Ritengo grave che siano stati sperperatipubblici per un progetto mai partito”, ha detto il consigliere Rocca, che sul caso ha presentato un’interrogazione al sindaco Gualtieri ...