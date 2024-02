(Di giovedì 29 febbraio 2024) La cattiva qualità dell’aria aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, come ischemie, insufficienza cardiaca aritmie: secondo un nuovo studio,chi vive dove i livelli di particolato fine (PM2,5) inferiori alladi sicurezza dell’OMS (5 µg/m3), rischia il ricovero in ospedale.

Futuro a rischio per i bambini che crescono nell’ inquinamento . A lanciare l’allarme è stata la Commissione ambiente della Società italiana di pediatri a ... (ildifforme)

L'aria è politica: richiede coraggio, visione di insieme e un nuovo attivismo civico per combattere l' Inquinamento atmosferico , qui e ora (vanityfair)

Smog e inquinamento atmosferico, effetti sulla salute del cuore anche sotto la soglia d’allarme: Smog e aria inquinata aumentano significativamente il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e hanno effetti che persistono per almeno tre anni, con un impatto duraturo sulla salute del cuore.fanpage

Smog, le limitazioni a traffico e riscaldamento d’ora in poi anche a Coriano: Fino al 31 marzo saranno in vigore anche nel comune di Coriano le limitazioni alla circolazione dei veicoli per abbassare i valori di Pm10 e quindi dello Smog. A seguito del ... precedentemente a ...chiamamicitta

