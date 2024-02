Slow life | la nuova tendenza che sta rivoluzionando il mondo del lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Firenze, 29 febbraio 2024 – Il 67,7 per cento degli occupati italiani in futuro vorrebbe ridurre il tempo dedicato al, per avere un approccio alla vita e alsempre più ‘’. A dirlo il settimo rapporto Censis, secondo cui questo desiderio accomuna tutte le fasce d’età: a volerlo sono il 65,5 per cento dei giovani, il 66,9 per cento degli adulti e il 69,6 per cento degli over 50. Già oggi il 30,5 per cento degli occupati, percentuale che sale al 34,7 per cento tra i giovani, dichiara di impegnarsi nello stretto necessario, rifiutando gli straordinari, le chiamate o le mail fuori dall’orario died eseguendo solo quel che gli compete per mansione. Il cambiamento è iniziato durante la pandemia ed oggi stanno perdendo senso slogan quali “lavorare di più equivale a lavorare ...