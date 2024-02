Sipario sui Taviani | dopo Vittorio | addio a Paolo I fratelli del grande cinema

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 febbraio 2024 – È un giorno pesante per il mondo del, quello dell’, maestro di unpolitico e poetico, intellettuale appassionato, persona gentile e lieve, intelligente e garbata.è scomparso alle 18 in una clinica romana: aveva accanto la moglie, Lina Nerli, e i figli Ermanno e Valentina. Da qualche anno lo aveva lasciato solo il fratello, scomparso nel 2018. Aveva proseguito da solo quello straordinario cammino che per oltre mezzo secolo avevano fatto insieme: cammino che li ha portati a vincere sette David di Donatello, cinque Nastri d’argento, un Leone d’oro alla carriera, un Orso d’oro a Berlino – con Cesare deve morire, girato con i detenuti del carcere di ...