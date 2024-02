Sindaco-ristoratore in crisi Gesto disperato in trattoria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una tragedia personale, ma che ha inevitabilmente sconvolto le due comunità, sia quella amministrata come primo cittadino, sia quella dove gestiva lacon la famiglia. Marco Casarini, 57 anni,di Calvignano, comune di un centinaio di abitanti sulle colline oltrepadane, si è tolto la vita nel primo pomeriggio di ieri, sparandosi un colpo di pistola nel cortile della suadel Passeggero, in località Rivazza a Borgo Priolo. Lo sparo ha fatto scattare le richieste di soccorso, purtroppo inutili, con il decesso constatato sul posto, dove sono intervenuti anche i carabinieri. Gli immediati accertamenti hanno escluso altre ipotesi diverse dalvolontario. Una tragedia che ha lasciato tutti attoniti, sia a Borgo Priolo che a Calvignano, che non avrebbe comunque motivazioni attinenti ...