“La Sicurezza stradale è un diritto di tutti. In tal senso, come DEKRA , apprezziamo molto il progetto di Autostrade per l’Italia, che coinvolgerà oltre 200 ... (ilgiornaleditalia)

Un impegno concreto per la tutela dei lavoratori e dei cittadini: iniziative congiunte per promuovere la Sicurezza sulle strade di Napoli . Si è svolto questa ... (2anews)

È stato dato il via libera dal Parlamento europeo alle riforme sulle patenti . Si tratta – come si legge nel comunicato stampa del Parlamento – di misure per ... (ilfattoquotidiano)

Si ribalta con l’auto, donna finisce in ospedale: Per la messa in Sicurezza e la pulizia della strada, chiusa in entrambi i sensi di marcia per una buona mezz’ora e poi riaperta a senso unico alternato per la conclusione delle operazioni di verifica, ...youtvrs

A Torino si testano i veicoli del futuro con 5G e 6G: Le sperimentazioni riguarderanno la dimostrazione dell'utilizzo di mezzi autonomi come sensori in futuro diffusi e connessi per migliorare la Sicurezza stradale, consentendo ad esempio di ricostruire ...ansa

Sicurezza stradale: fa tappa a Milano progetto polizia-Autostrade per l’Italia nelle scuole: Milano, 29 feb. (Adnkronos) - Sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle norme sulla Sicurezza stradale. Con quest’obiettivo polizia di Stato e Autostrade per l’Italia hanno portato il loro ...lanuovasardegna