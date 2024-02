Sicurezza e ordine pubblico | mercoledì vertice Meloni-Piantedosi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Si terrà probabilmentemattina l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgiae il ministro dell’Interno Matteocon i sindacati di Polizia . Nel frattempo, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha commentato le dichiarazioni del ministro degli Interni, Matteo«Nessuno ha mai messo in discussione il ruolo fondamentale delle forze dell’nella...

Roma, 24 feb. (askanews) – “Le Forze dell’ ordine non sono e non resteranno sole . Le donne e gli uomini che con la divisa difendono e rappresentano tutti i ... (ildenaro)

Latina – Si è tenuto nella mattinata odierna in Prefettura, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato d’urgenza dal Prefetto ... (temporeale.info)

Castellammare - Con l'arrivo dell'estate saranno aumentati i controlli delle forze dell'ordine: Questa mattina si è svolta, presso il Comune di Castellammare di Stabia, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari.stabiachannel

Tenuta a Poggio Catino la terza riunione Comitato Sicurezza itinerante: “Focus sulle aree boscate”: Si è tenuta giovedi mattina 29 febbraio la terza riunione del Comitato di ordine e Sicurezza Pubblica che il Prefetto di Rieti, dr.ssa Pinuccia Niglio, ha voluto tenere sul territorio piuttosto che ...rietinvetrina

Meloni “720 milioni per la ferrovia Roma-Pescara, opera in Sicurezza”: “Dunque, oggi mettiamo in Sicurezza un’opera strategica ... realizzazione dell’infrastruttura – ha detto ancora il premier -. L’altro punto all’ordine del giorno su cui voglio soffermarmi riguarda il ...vocedimantova