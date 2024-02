Sicurezza e occupazione Santagata Sinalv Caserta | Opportuno discuterne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Litorale Domizio.): “discutere died” “Abbiamo inoltrato una richiesta di incontro all’Istituto Lavoro e Giustizia 1962 per discutere di questioni rilevanti e siamo in attesa di confrontarci”. È quanto ha dichiarato questo pomeriggio il dirigente sindacale della CisalGiuseppe. “Tutti i livelli della nostra organizzazione sono particolarmente attenti alladegli addetti sul lavoro, sarà dunquevalutare le modalità con le quali dovremo approcciare alle attività con i cambiamenti che si riserverà il futuro soprattutto in una zona come il Litorale Domizio dove il livello di attenzione per dissesto ...