Si aggrava l' incendio in Texas | il più grande della sua storia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il drammaticoche sta distruggendo ilè ora il piùnelladello Stato e ha già provocato una vittima, una donna di 83 anni nella città di Stinnett. Oggi ci sono stati acquazzoni nell'area delPanhandle e c'è il timore che il rogo possa diffondersi in modo rapido con il clima caldo e ventoso previsto nel fine settimana. IlA&M Forest Service ha spiegato che l'nominato Smokehouse Creek ha già bruciato oltre 400 mila ettari e si è diffuso anche su altri 10 mila ettari in Oklahoma. Ad alimentare le fiamme il caldo anomalo che ha infranto tutti i record dei giorni scorsi.

