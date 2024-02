Sfondano la vetrina con l’auto e rubano l’incasso | furto alla pizzeria Fresco ad Afragola ripreso in video

Pubblicato il 7 Dicembre, 2023 La vetrina del negozio Taxi, all’angolo tra via Dante e via Cocco Ortu, è andata in frantumi e ha permesso ai ladri di fare ... (dayitalianews)

Hanno utilizzato l’auto come ariete per sfondare la vetrina di un salone da barbiere ma quando hanno aperto la cassa automatica hanno trovato all’interno ... (teleclubitalia)

Donna di 92 anni si schianta con l'auto in un cinema di Roma: Una donna di 92 anni di Roma ha sbagliato manovra e si è schiantata con l'auto in un cinema. È successo nel quartiere della Montagnola. A Roma c’è stato un incidente che per fortuna non ha portato ...notizie

Un altro furto con spaccata a Brescia: il colpo ripreso dalle telecamere: Le immagini delle telecamere mostrano un uomo con viso e mani coperti che impugna una mazza e colpisce più volte la vetrina del locale. Una volta dentro il malvivente ha svuotato il fondo cassa e ...quibrescia

Stalking per gelosia sulla ex, le sfonda la vetrina dell’ufficio: 10 mesi e lascia il carcere: Un uomo di 35 anni, con precedenti penali, ha patteggiato una pena di dieci mesi per aver pedinato e aggredito la sua ex fidanzata a Ravenna. Colpito da misura cautelare, è stato rilasciato con ...ilrestodelcarlino