Sesso | tradimenti e matrimonio Tutto questo è ’Amanti’ Appuntamento a Casalgrande

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Al teatro diva in scena, stasera alle 21, con Fabrizia Sacchi e Massimiliano Gallo, impegnati in una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo con scene di Monica Sironi, produzione del Teatro Diana. È settembre. Claudia e Giulio si incontrano per la prima volta davanti a un ascensore, nell’atrio di un palazzo borghese. Le porte si aprono. Lei sta andando via, lui deve salire. Ma Claudia si accorge di avere dimenticato un fazzoletto su, e risale con Giulio. L’appartamento al quale sono diretti è lo stesso: scoprono infatti solo ora che entrambi frequentano la stessa analista, la dottoressa Gilda Cioffi, psicoterapeuta specializzata in problemi di coppia. Hanno l’settimanale con la dottoressa ogni mercoledì: alle 15 lei, alle 16 lui. Si presentano stringendosi la mano. È il loro primo contatto ...

