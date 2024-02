Serie A – Ultima chiamata Champions per la Lazio contro il Milan Su Sisal it comandano i rossoneri | a 2 | 25

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) - Roma, 29 febbraio 2024 – Con la zonadistante otto lunghezze e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite, per lasi impone un cambio di passo immediato, a cominciare dalla sfida casalinga con il, anticipo della 27esima giornata diA. Anche inon sono in un momento favorevole, uno solo il punto conquistato nelle ultime due gare con Monza e Atalanta ma, nella sfida dell'Olimpico, per gli esperti disono in vantaggio. La vittoria rossonera è infatti proposta a 2,25, i biancocelesti non vincono in casa dal 14 gennaio scorso, il ritorno al successo è dato a 3,25, stessa quota per il pareggio, che non si verifica dal novembre del 2018. Nonostante la squadra di Sarri abbia il secondo peggior attacco interno del campionato, con appena 13 ...