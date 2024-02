Serie A | Paul Pogba squalificato per quattro anni per doping

(Di giovedì 29 febbraio 2024) 2024-02-29 13:57:13 Giorni caldissimi per il calcio italiano! ELa sanzione controè nota. La Procura Antigli ha comminato una squalifica dicome punizione per positivo al testosterone che ha regalato il 20 agosto nel duello tra Juventus e Udinese inA. Il 31enne centrocampista francese, che non ha giocato nemmeno un minuto di quella partita in casa del Friuli e che ha giocato solo due partite (52?) in questa stagione, è statoprovvisoriamente da quando si è diffusa la notizia..ha richiesto una contralisi a settembre che ha confermato la sua positività a ottobre e, da allora, attendeva che venisse emessa una punizione che potesse porre fine alla sua carriera. Il prossimo passo sarà ricorrere al ...

Doping: Pogba, 'sentenza ingiusta, farò ricorso': "Sono stato informato oggi della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che il verdetto sia sbagliato": attraverso i social, Paul Pogba commenta la squalifica di quattro anni per ...ansa

Squalifica Pogba Doping: l’entourage conferma il ricorso. ULTIME: I membri dell’entourage di Paul Pogba, a Le Parisien, conferma il ricorso del francese: «Paul non è ancora stato informato della decisione del tribunale ma assicura di voler ricorrere in appello ...juventusnews24

Pogba squalificato 4 anni: «Triste, scioccato e con il cuore spezzato. Non ho mai assunto consapevolmente integratori vietati»: La notizia tanto attesa è arrivata e non è per nulla positiva per la Juventus. La Procura Nazionale Antidoping in queste ore ha comunicato la squalifica di Paul Pogba per 4 anni.ilmessaggero