I biancocelesti sono chiamati a vincere, ma Pioli parte favorito a 2,20. Nello spareggio per il quarto posto l’Atalanta doppia nelle quote il Bologna, al ... (sbircialanotizia)

“Per la destra la famiglia vale 15 centesimi al giorno”, la Califano attacca la Regione Lazio: “130 euro al giorno da spartirsi tra le 2.6 milioni di famiglie del Lazio. Ecco quanto vale ... Una legge che impapocchia una Serie di misure, di cui la maggior parte già in essere perché approvate ...terzobinario

Champions League e Serie A, Lazio on fire: Scritto da Redazione Una partita di ritorno agli ottavi di Champions League e una in Serie A sono i prossimi gradini per la Lazio che dovrà salire con molta attenzione. In Serie A questo venerdì 1 ...gioconews

Serie A, Lazio-Milan apre: Pioli vede il successo contro l'ex. Napoli, quota da bis contro la Juventus: Sarà l`anticipo del venerdì tra Lazio e Milan a inaugurare la 27^ giornata di Serie A. Nella sfida dell`Olimpico, il Milan cerca il terzo successo consecutivo.calciomercato