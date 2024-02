Serie A | guida alla 27esima giornata | probabili formazioni | orari e dove vedere le partite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 29 febbraio 2024 – La 27°diA viene inaugurata da Lazio-Milan, la prima di tante sfide interessanti. Se per riin campo la capolista Inter si dovrà attendere lunedì, quando i nerazzurri ospiteranno il Genoa, per le altre big basterà pazientare sabato, quando in programma c'è la trasferta della Roma a Monza, oltre a Torino-Fiorentina e ad un delicato Udinese-Salernitana. Le gare sulla carta più emozionanti della domenica? Senza ombra di dubbio Napoli-Juventus e Atalanta-Bologna, che mettono in palio punti pesanti in chiave Europa. In ottica salvezza invece hanno un peso specifico notevole le altre trein calendario, ossia Empoli-Cagliari, Verona-Sassuolo e Frosinone-Lecce. Il programma delle gare evederle Lazio-Milan: venerdì 1 marzo, ore 20:45; diretta tv ...