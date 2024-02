Serale Amici 23 | spoiler | un allievo cambia prof e un’altra riceve una proposta allettante

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 29 febbraio 2024)23, ecco glidella nuova registrazione di oggi, giovedì 29 febbraio che andrà in onda domenica 3 marzo su Canale 5 condotta da Maria De Filippi.23,e un' altraunaSofia e Nicholas hanno conquistato un posto aldi23 e si aggiungono agli altri allievi che hanno già conquistato la maglia, ecco la lista ufficiale: Dustin Gaia Petit Holden Mida Lucia Martina Marisol Sofia Nicholas Proprio Nicholas ha lasciato Raimondo Todaro e sarà seguito da Emanuel Lo. Ecco i dettagli riportati da Gossip tv: Nicholas dice a Todaro che non vuole stare con uno che non crede in lui, Raimondo ...