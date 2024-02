(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – È stata depositata ladella senatrice Liliana, assistita dal legale Vincenzo Saponara, nei confronti di Elenain seguito aldella ex diplomatica con affermazioni sulla stessa senatrice a vita. A darne notizia è l'avvocato Luciano Belli Paci, figlio di. "A seguito dell’avvio di un procedimento in sede penale verranno

Milano – Liliana Segre ha depositato la querela nei confronti di Elena Basile , in seguito al video in cui quest’ultima accusava la senatrice a vita di avere a ... (ilgiorno)

Oggi l’avvocato Vincenzo Saponara ha depositato la querela di Liliana Segre nei confronti di Elena Basile , l’ex diplomatica che in un video sui social aveva ... (gazzettadelsud)

La senatrice a vita Liliana Segre ha querela to Elena Basile , l'ex diplomatica italiana che in un video sui social l'aveva paragonata ai nazisti , accusandola ... (fanpage)

Segre querela Basile: "Video con diffamazione tradotto anche in arabo": È stata depositata la querela della senatrice Liliana Segre, assistita dal legale Vincenzo Saponara, nei confronti di Elena Basile in seguito al video della ex diplomatica con affermazioni sulla ...adnkronos

Bimbo annegato a Bolzano, a giudizio 2 dipendenti del Comune: Il Gup di Bolzano Emilio Schönsberg ha disposto il rinvio a giudizio per i due dipendenti del Comune indagati per omicidio colposo per la morte di Mattia Uruci, il bimbo di 4 anni annegato il 6 luglio ...ansa

Liliana Segre querela Elena Basile per l’accusa di insensibilità verso i bambini palestinesi a Gaza: La stessa Basile - vedendo le reazioni di Belli Paci e l'annuncio della querela - aveva continuato a sostenere di essere stata tratta in inganno da “una certa stampa”, che avrebbe riportato le ...milano.repubblica