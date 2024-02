Se Chiesa non rinnova | la Juve potrebbe puntare Raspadori Gazzetta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Laanalizza la situazione contrattuale di Federico, giocatore dellantus. L’esterno dovrebbere il suo contratto con la Vecchia Signora, da diversi mesi ormai si attende l’inizio delle trattativa. Più passa il tempo, più però la distanza tra Federico e lantus aumenta. Il club, in caso di addio,anche a un giocatore del Napoli. Si tratta di Giacomo. L’azzurro ha diversi sponsor allaessere il sostituto di“E in questo momento sono diversi i giocatori che stuzzicano i dirigenti bianconeri nell’eventualità che Fede decida di non firmare il prolungamento. Da Felipe Anderson (in scadenza con la Lazio) ad Albert Gudmundsson ...

La pioggia a dirotto non ferma i malviventi: a fuoco due escavatori a Pattada: Le fiamme sono state appiccate intorno alle 20.30, sui due mezzi che erano parcheggiati per strada, distanti uno dall’altro, in zona San Gavino, vicino alla Chiesa. Sul posto sono intervenuti i Vigili ...cronachenuoresi

Juventus, in caso di addio di Chiesa si punta su Gudmundsson: In casa Juventus tiene ancora banco la situazione Chiesa e in caso di addio dell’azzurro si punta su Gudmundsson del Genoa. L’allarme sull’ex Fiorentina non è ancora scattato ma il giorno della ...tag24

PRIMAVERA E GIOVEDI’ SANTO NELLO STESSO GIORNO PER RILANCIARE LA TRADIZIONALE PROCESSIONE DEGLI INCAPPUCCIATI BIANCHI DELLA CONGREGA DEL BORGO: Mentre la vicina Procida è già tutta mobilitata da un bel po’ per rendere sempre più emozionante la sua grande processione dei Misteri e del Cristo Morto del Venerdì Santo, a Ischia in vista della Set ...ilgolfo24