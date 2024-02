Scuola passepartout per l’integrazione Cittadinanza possibile per 3 500 minori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Lacome chiave della". Il sindaco Jamil Sadegholvaad riprede il focus realizzato da Openpolis per rilanciare l’idea dello ius scholae. Se ne parla da anni. Nel testo presentato in commissione alla Camera nel 2022 si parlava della possibilità da parte dei giovani stranieri arrivati in Italia prima dei 12 anni di ottenere lase si fosse portato a termine un percorso scolastico di almeno 5 anni. Oggi il sindaco prende sotto mano i numeri per guardare ancora una volta allacome "elemento indispensabile, seppur non unico, per dare all’individuo gli strumenti utili ad integrarsi e contribuire quindi a costruire una comunità aperta e consapevole". La realtà che si ha davanti è fortemente contraddistinta dastranieri. Nel solo comune di Rimini, stando ai dati del ...