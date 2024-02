Screening oncologici | ripartono i camper dell’Asl

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA partire dal 9 marzo 2024di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, per lodella Mammella e del Collo dell’Utero (o Cervice Uterina). Per le donne dai 50 ai 69 anni sarà possibile aderire allodella mammella, con l’esecuzione gratuita della mammografia, e per le donne dai 25 ai 64 anni sarà possibile aderire allodel collo dell’utero con l’esecuzione gratuita del Pap test. Di seguito il Calendario degli eventi, in attesa di conferma di disponibilità da parte dei Comuni. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate. Comune data Vallesaccarda Sab 9 marzo Montemiletto Dom 10 marzo Lauro Sab 16 marzo Savignano Irpino Sab 23 marzo San Martino Valle Caudina Sab 30 ...