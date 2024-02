Scontri Pisa | oggi informativa Piantedosi Meloni | “Sanzioni a chi sbaglia ma pericoloso togliere sostegno a polizia”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il ministro dell'Interno interverrà prima alla Camera (alle 11 ) poi al Senato (alle 15). La presidente del Consiglio: "Lezioni sul governo autoritario anche no" Resta alta la tensione dopo i fatti die Firenze.il ministro dell’Interno, Matteo, sarà in Parlamento per un’, prima alla Camera (alle 11 ) poi al