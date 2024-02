Scialla Ocf | “Solidarietà all’avvocato Angelosanto aggredito a Cassino”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) MarioROMA – “L’Organismo Congressuale Forense esprime il proprio sdegno per la vile aggressione subita dRoberto, nell’ambito e a ragione di un proprio mandato professionale”. E’ quanto esprime l’OCF, organismo coordinato dMario, in riferimento alla vicenda avvenuta ieri nel pieno centro storico di(Frosinone). L’OCF esprimeal collega, all’Ordine degli Avvocati died all’Unione degli Ordini Forensi del Lazio. “Tali deprecabili fenomeni”, spiegano gli esponenti dell’OCF, “non sono più episodici, purtroppo ed è sempre più frequente confondere l’Avvocato con la parte assistita, in spregio alla dignità della funzione difensiva, di rango costituzionale. Combattere aspramente ...