Sci alpino | salterà anche la tappa di Kvitfjell? Previsioni meteo pessime

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo i due superG saltati la settimana scorsa in Val di Fassa, potrebbero essere nuovamente a rischio le gare femminili previste nel prossimo weekend della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci, in programma a, in Norvegia. Stamane è stata cancellata la prima prova cronometrata della discesa libera femminile a causa della nevicata e della scarsa visibilità: domani le donne saranno impegnate con quella che ora diventa l’unica prova cronometrata, che è obbligatoria per la disputa della gara. Le, però, non sono delle migliori: per i prossimi giorni, infatti, si parla di neve debole sulla pista norvegese, ed in questo caso la stessa andrebbe poi ripulita prima di procedere alle competizioni. Stesso discorso per sabato 2 marzo alle ore 11.00, quando è prevista la discesa femminile. A che ora lo ...