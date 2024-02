Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | positivo il controllo della neve | ok gare di Are

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo illa Fis ha dato il via libera alledideldonne di Are, in Svezia. Il programma prevede uno slalom gigante e uno slalom speciale il 9 e 10 marzo prossimi, con ladeldi sciche sta per volgere al termine. Per questesullascandinava è atteso il ritorno alle competizionicampionessa uscente Mikaela Shiffrin, a più di un mese dalla sua caduta in gara a Cortina. SportFace.