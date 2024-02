Schumacher | 20 di gloria Nel 2004 il settimo titolo | Ci fece crescere tutti»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Sono passati vent’anni dall’ultimo mondiale di Schumi. E fa bene al cuore ricordare che Michael vinse il suoiridato con la miglior Ferrari di sempre…"-2024. Una generazione dopo, l’ingegner Luigi Mazzola, allora capo della squadra test del Cavallino, si concede una botta di nostalgia. "Mai prima e mai dopo a Maranello hanno avuto una monoposto così competitiva - ricorda il tecnico di origini emiliane -. Fu l’apice di una epopea che temo irripetibile". Beh, adesso la Red Bull minaccia di fare persino meglio. "Eh, i Bibitari, come li chiama lei, forse hanno un vantaggio non annullabile nell’immediato…" Questa sarà un’altra stagione a senso unico? "Vedremo. Di sicuro Red Bull è fortissima, le regole sono uguali al 2023, è arduo immaginare un ribaltone". E poi hanno Verstappen. "Un grande, non si discute". ...

