Schianto micidiale tra tir | il 118 porta Marcello in salvo | 24 ore dopo la terribile notizia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’asfalto bagnato e la pioggia hanno provocato unincidente stradale che ha paralizzato la tangenziale di Bologna tra le uscite 12 e 11, in direzione Casalecchio. Al volante del camion frigo, un cinquantunenne di Urbino, purtroppo morto24 ore in ospedale. L’uomo non ce l’ha fatta e oggi i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’incidente è avvenuto mercoledì 28 febbraio. Il camion frigo condotto dalla vittima non ha visto il tir che lo precedeva e lo ha centrato in pieno. L’incidente a Bologna, tra due autoarticolati, che ha paralizzato il traffico della tangenziale già congestionato dal maltempo, si è verificato intorno alle 8,40 di ieri mattina. Grave incidente sulla provinciale, bus con 40 studenti va fuori strada e si ribalta Incidente in tangenziale a Bologna, morto il 52enne di Urbino rimasto ...