Scherma Stoccate vincenti dei baby Koala a Bolzano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Quattro squadre ai vertici delle rispettive classifiche. E’ uno dei migliori risultati a livello nazionale quello che i piccoli spadisti dell’Amadi Reggio Emilia hanno conquistato al Grand Prix “Kinder Joy of Moving”, gara a squadre per schermidori Under14 che si è svolta nel fine settimana a. A sfidarsi ben 748 giovani talenti provenienti da tutta Italia in una due giorni di competizioni dove a trionfare sono sempre stati lo spirito di squadra e la voglia di divertirsi insieme. La categoria più numerosa era quella dei Ragazzi/Allievi con 70 squadre iscritte. La compagine dell’Amaformata da Marco Corradini, Antonio Migale, Emanuele Spaggiari e Lorenzo Afanasiev si è posizionata all’undicesimo posto. Hanno chiuso undicesimi anche Leonardo Matera, Sergio Cucchi, Giovanni Scapinelli e Alessio Cerlini nella ...

