Scherma | le sciabolatrici si giocano una fetta di Olimpiade nella tappa di Coppa del Mondo ad Atene

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024)e Parigi sono separate tra loro quasi da tremila chilometri, una distanza decisamente ragguardevole, ma che potrebbe diventare brevissima per la sciabola femminile azzurra. Propriocapitale greca si disputa unadidelche è diventata un appuntamento fondamentale per il futuro delleitaliane. Adl’Italia si gioca unadi, con la Francia che è ancora distante, ma meno di quanto si potesse pensare anche solo un mese fa. Il secondo posto ottenuto a Lima è la base da cui partire per ricostruire una qualificazione olimpica che sembrava abbastanza certa prima dei passi falsi di Europei e Mondiali. L’aver completamente sbagliato quei due appuntamenti ha messo in fortissimo ...