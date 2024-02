Scelta green per gli abeti di Natale

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, piantati nel giardino delle case popolari glidiriconsegnati al farmers’ market Grazie alla collaborazione tra Coldiretti e Comitato di Calvairate Sono stati ripiantati in un’area verde di Milano gliche dopo le festività natalizie i clienti del mercato agricolo di Porta Romana hanno riconsegnato a Campagna Amica per non farli morire. Lo annuncia la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza in occasione della consegna degli alberi all’Associazione Comitato Quartieri Case Popolari Calvairate-Molise-Ponti. Una decina diche erano stati venduti prima delle feste di fine anno al farmers’ market di via Friuli 10/a e che successivamente erano stati riconsegnati a Campagna Amica, sono stati portati adesso al civico 1 di via degli Etruschi nel capoluogo lombardo, dove ha sede il Comitato ...