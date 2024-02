Giornata internazionale della donna, Zineb Mekouar presenta «Il passaporto verde» a Napoli: Due bambine si addormentano tenendosi per mano. Kenza ha appena perso i genitori e ha paura del buio, allora Fatiha si accoccola al suo fianco per aiutarla a Scacciare gli incubi. Perché le due amiche ...ilmattino

La strage di Altavilla, Giovanni Barreca cambia versione: "Non ho fatto del male alla mia famiglia": Come avrebbe riferito ieri al suo avvocato, Giancarlo Barracato, che lo ha incontrato in carcere, non avrebbe usato violenza sulla moglie, Antonella Salamone, e gli altri due figli, Kevin ed Emanuel, ...today

Scacciare gli artisti israeliani ha un pessimo precedente. Sangiuliano e il vero Dissenso: Ha fatto il liceo classico e si è laureato in Storia del cinema, il suo primo amore. Poi ci sono gli amori di una vita: l’Inter, la montagna, Jannacci e Neil Young. Lavora nella redazione di Milano e ...ilfoglio