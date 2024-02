Sassuolo | scelto il nuovo allenatore dopo Dionisi! Accordo vicino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ilnon confermerà Emiliano Bigicala tragica sconfitta contro il Napoli 1-6. Secondo quanto riportato da DAZN, il club neroverde ha giàil sostituto fino al termine della stagione. USATO SICURO – Il futuro del, almeno per il momento, non sarà affidato ad Emiliano Bigica. Secondo quanto riportato da DAZN, il sostituto di Alessio Dionisi sarà Davide Ballardini: il tecnico è in trattative con la Cremonese per rescindere l’in essere che aveva sottoscritto fino al 2025. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati