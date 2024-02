(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sono ore caldissime in casadopo la batosta nel recupero della giornata del campionato di Serie A. La sfida si è conclusa con un clamoroso 1-6 a favore del Napoli ed i padroni di casa hanno fatto emergere evidenti limiti sotto l’aspetto tecnico e delle idee di gioco. La classifica è sempre più preoccupante e il terzultimo posto ha fatto scattare più di un campanello di allarme. La dirigenza ha deciso di esonerare Alessio Dionisi dopo il ko casalingo contro l’Empoli, al suo posto è arrivato Emiliano Bigica ma l’esordio non è stato di certo positivo. Foto di Ronald Wittek / Ansa, la situazione inIlha deciso di cambiare ancora allenatore ma la situazione non è di certo facile. I contatti con Gennaroe Fabionon hanno avuto esito positivo ...

Gattuso e Grosso nuove idee per la panchina del Sassuolo : sono ore di riflessioni in casa neroverde, Bigica rischia già il posto . C'è sempre l'ipotesi ... (fanpage)

Crisi nera per il Sassuolo che, dopo la sconfitta per 6-1 contro il Napoli, al netto della recente nomina dell'ex tecnico della Primavera... (calciomercato)

Sassuolo, no di Gattuso e Grosso: in corsa per la panchina solo Semplici: la situazione in panchina Il Sassuolo ha deciso di cambiare ancora allenatore ma la situazione non è di certo facile. I contatti con Gennaro Gattuso e Fabio Grosso non hanno avuto esito positivo e i ...calcioweb.eu

Sassuolo, il club riflette: Bigica o un nuovo allenatore La situazione: Un esordio certamente da dimenticare quello di mister Bigica sulla panchina del Sassuolo. Dopo l'esonero di Dionisi il ... Come riportato da Tuttomercatoweb.com i primi sondaggi vedevano in pole ...lalaziosiamonoi

Sassuolo, Bigica già in bilico ma Gattuso verso il no: Per la sostituzione, al momento la pista Rino Gattuso, dopo i recenti ulteriori nuovi contatti avvenuti nelle ultime ore, si sta raffreddando con l'ex centrocampista del Milan che sembra orientato a ...firenzeviola