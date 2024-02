Sassuolo | la decisione di Gattuso e Grosso | tutte le alternative

La decisione del Sassuolo sull’esonero di Alessio Dionisi : secondo Sky Sport nelle prossime ore il club scioglierà le riserve Il Sassuolo ha deciso per il ... (calcionews24)

Il Bologna cala il poker e batte 4-2 in rimonta il Sassuolo, agganciando al quarto posto in classifica l'Atalanta, che domenica gioca in... (calciomercato)