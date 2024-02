Sardegna | vince la Todde | più che il Pd e i 5 Stelle

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Altro che largo, lungo, giusto, progressista, santo. Qui abbiamo la bravissima Alessandrachendo le elezioni insi è presa cura di un campo, lo ha arato, bonificato, seminato, fertilizzato e ha ottenuto un grandissimo raccolto. Un lavoro duro che ha dato i suoi frutti, dei quali sarebbe ingeneroso (come minimo) che qualcuno volesse appropriarsi. Il successo è ascrivibile soltanto alla simpatica Alessandra, al suo indubbio fascino, cui si sommano preparazione e professionalità. Quasi un “mosca bianca” verrebbe da pensare. Una semplice riflessione per capire: la nuova presidente della Regione ha ottenuto una percentuale di consensi più che doppia della somma di quella dei due principali partiti che la sostenevano: PD e, soprattutto, 5. Mentre per il primo partito la flessione non interrompe un ...

(Adnkronos) – "Sono molto contenta che abbia vinto una donna. L'ho seguita ieri a 'Porta a Porta' e mi sembra una persona molto in gamba , che conosce tutte le ... (periodicodaily)

Marco Marsilio vuole scrivere una pagina di storia il prossimo 10 marzo. E a ‘Il Messaggero’ dice: “Conquisteremo la vittoria in Abruzzo ”. Marsilio ormai lo ... (notizie)

La vittoria di Todde in Sardegna è una storia di sororità che parte da lontano: La realpolitik, priorità di Alessandra Todde, prima donna Governatrice della Regione Autonoma della Sardegna, è protetta da una singolare congiunzione astrale sulla terra delle janas in cui la vera ri ...ilfattoquotidiano

Elezioni Regionali, Bonelli (Avs): "Uniti possiamo vincere anche in Abruzzo": "La Sardegna dimostra che uniti si vince. Ora insieme dobbiamo vincere anche la sfida dell'Abruzzo. Avs ha ottenuto un buon risultato in Sardegna e siamo sicuri di poter ripetere anche in Abruzzo.ilgiornale

Sardegna, Manca regina delle preferenze: Todde ha vinto per una "fascista": la futura consigliere regioanle è stata beccata in una posa anacronista Sardegna, Todde vince per una fascista Manca (immortalata col busto di Mussolini) ...affaritaliani