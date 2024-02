Sardegna | Meloni sicura | “La sconfitta ci sprona | ma non accettiamo lezioni da chi…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La premier Giorgiainterviene nel corso della puntata di ieri sera del “Tg2 Post” dove affronta varie tematiche: dalle eperse infino ad arrivare ai fatti di Pisa e Firenze La premier Giorgiaci mette la faccia e commenta questi giorni difficili per il centrodestra che ha visto perdere le eregionali in. Non solo per questo, ma anche per gli episodi di cronaca che si sono verificati nelle città toscane di Pisa e Firenze dove le forze dell’ordine hanno manganellato gli studenti scesi in piazza che manifestavano in favore della Palestina. Dopo il richiamo da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier ha confermato il sostegno del governo alla polizia. La presidente del Consiglio, Giorgia...