Sara uccisa | la mamma disperata | «Non li ho mai visti litigare» Alberto è indagato per omicidio volontario

Iniziano ad emergere nuovi agghiaccianti particolari sul femminicidio di Sara Buratin , avvenuto a Bovolenta in provincia di Padova mercoledì 28 febbraio. ... (thesocialpost)

Ilaria Salis, l'Ungheria insiste: gente quasi uccisa da gruppi di sinistra: In Ungheria le persone sono state quasi uccise". Lo ha affermato, in un video su Facebook, il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjartó. Parlando del caso Salis, ha quindi aggiunto: "La gente è ...tgcom24.mediaset

"Attirata in un agguato e massacrata dall'ex": Sara Buratin, vittima dell'omicidio pianificato, sarebbe stata - secondo le attuali ricostruzioni - tragicamente uccisa dal suo ex compagno, Alberto Pittarello, in un atto di violenza e follia che ha ...polesine24

Uccide il compagno a coltellate al termine di una lite furiosa, poi chiama il 112. Fermata una 60enne a Vercelli: C’è stata una lite furiosa e poi una serie di coltellate che non hanno lasciato scampo a Tiziano Colombi, 58enne trovato morto nella serata di martedì 27 febbraio nell’appartamento della compagna Rosa ...ilfattoquotidiano