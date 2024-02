Sara Buratin | uccisa a coltellate dal suo ex | recuperato nel fiume il corpo di Alberto Pittarello

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il maltempo delle scorse ore aveva fermato le ricerche dei sommozzatori nelBacchiglione. Questo pomeriggio, i sub dei vigili del fuoco sono riusciti ad agganciare un furgone e all’interno hanno rinvenuto ildi un uomo.ildi– Ilcorrieredellacittà.com Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma sembra non ci siano dubbi sul fatto che si tratti deldi, il 39enne accusato di aver ucciso ala sua ex,ildiLe condizioni avverse del tempo avevano messo in pausa il lavoro dei sommozzatori dei ...