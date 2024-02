Santangelo | “Torna l’ortopedia nell’ospedale di Maddaloni”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ancora un altro punto del cronoprogramma fissato con il direttore generale dell’Asl Amedeo Blasotti e il sindaco Andrea De Filippo è stato rispettato: all’ospedale di, infatti, sono ripresi gli interventi di ortopedia. Stamani dopo un lungo percorso organizzativo sono stati effettuati dal case manager dr Mario D’Addiego e dal Direttore del Dipartimento Chirurgico dr Bruno Di Maggio interventi nell’ambito del PACC (percorsi ambulatoriali complessi e coordinati). Tali interventi saranno replicati ogni giovedì. Questo non è l’unico impegno che è stato rispettato: da lunedì 4 marzo, infatti, sarà impressa un’ulteriore accelerata ai lavori del nuovo pronto soccorso per il quale siamo riusciti ad ottenere investimenti per oltre 7 milioni di euro. Così come ho sempre detto l’ospedale tornerà centrale nel piano dell’offerta sanitaria ...

