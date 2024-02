Sanremo 2025 | un famosissimo volto Rai contattato per condurre la prossima edizione | “Ha detto no!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 29 febbraio 2024)2024 ha appena chiuso i battenti eppure si inizia già a percepire nell’aria della suspence, a proposito dell’della kermesse. Il motivo che genera ancora più hype del solito attorno alla competizione canora è l’abbandono di Amadeus alla conduzione. Dunque, si inizia già a fantasticare su chi sarà il prossimoa calcare il palco dell’Ariston. Un’ardua impresa, a detta di molti, visto il successo di Amadeus che ha riportato in voga e soprattutto tra i giovani il Festival della canzone italiana. Una patata un po’ troppo bollente, a detta di altri, visto che sarà molto difficile per chiunque fare di più, o perlomeno, fare lo stesso. Tra i totonomi circolano sicuramente grandi del piccolo schermo: Antonella Clerici che però, in una recente intervista, come vi abbiamo raccontato qui, ha già spiegato ...