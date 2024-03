Sanremo 2025 | Lucio Presta punge | «I cimiteri sono pieni di tanti indispensabili»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Amadeus -(AGI per US Rai) In Rai (e non solo) c’è un impressionante timore: “Che ne sarà del Festival didopo Amadeus?“, è la domanda che continuano a farsi in molti, addetti ai lavori e non. Dopo cinque anni nel segno di Amadeus, conditi da successi in termini musicali e di ascolti, la kermesse è piombata nell’incertezza. O meglio, a tentennarequelli che le giranno attorno, compresi i papabili sostituti del conduttore uscente che, più o meno sinceramente, se ne guardano bene dal presentare candidature. Ma non si starà esagerando?, che fino a qualche mese fa era manager di Amadeus, dice la sua con un messaggio social velenoso ma, aggiungiamo noi, sacrosanto nella sostanza: “Se non erro la prossima è la 75ma edizione del Festival di, ne ...