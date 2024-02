Sanofi riaccende i riflettori sul valore della ricerca nelle malattie rare

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) «Il coinvolgimento diretto dei pazienti oggi è fondamentale per ascoltare la voce di chi vive in prima persona una patologia, stabilire relazioni di fiducia fra azienda e associazioni, costruire percorsi di cura condivisi». A dirlo è Fulvia Filippini, Public Affairs Country Head di Sanofi, che in occasioneGiornata Mondiale delle2024,lancia la sua campagna “Lapiù Preziosa”. L’obiettivo è dare un proprio contributo di sensibilizzazione su quanto sia fondamentale e preziosa lascientifica, tanto più quella di lungo periodo ed elevata incertezza come quella dedicata a dare nuove prospettive di cura e di vita a chi convive con una malattia rara (due milioni di persone solo in Italia). Il videocampagna, disponibile sui canali social di Sanofi e ...