Sanità digitale inclusiva grazie ad istituzioni ed Industria Ict

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Anitec-Assinform dichiara che il mercato ICT inha raggiunto nel 2023 un volume di 2.229,5 milioni di euro con proiezioni a 2.849 milioni nel 2026 Roma – Il mercato dellain Italia è in costante espansione, trainato dagli investimenti sia pubblici che privati e dalla crescente necessità di digitalizzazione nel settore sanitario. Secondo il Rapporto “Ilin Italia” 2023 realizzato da Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology (ICT) aderente a Conf, il mercato ICT inha raggiunto nel 2023 un volume di 2.229,5 milioni di euro, con previsioni di crescita fino a 2.360,1 milioni nel 2024 e 2.849 milioni nel 2026. Oltre all’importante crescita del volume di mercato ICT, la ...