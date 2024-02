Sangue a Napoli | 21enne accoltellato alla gola all’esterno della metro linea 1

Ennesima giornata di polemiche e caos in Rai ma stavolta non non sono volate parole ma MANGANELLI . Le cariche della polizia, definite dalle opposizioni ... (bubinoblog)

Napoli, 21enne accoltellato alla gola al rione Alto: è giallo: Sangue e coltelli a Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via Pietro Castellino, altezza fermata metro linea 1 Montedonzelli, per un accoltellamento. Per cause ancora in corso di accertamento un ...ilmattino

Febbraio di Sangue tra Torre Annunziata e Castellammare: 'Tre omicidi in poco tempo, potenziare controlli': Tre omicidi tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata in poche settimane hanno rilanciato l'allarme criminalità sul territorio a sud di Napoli. Questa mattina, il prefetto Michele di Bari ha inco ...lostrillone.tv

Da 0 a 10: la mini bomba di ADL, il retroscena di Calzona su Cagliari, la ‘truffa’ Osimhen e la nascita di un nuovo titolare: Il Napoli vince e domina sul campo del Sassuolo: tripletta per Osimhen, doppietta per Kvaratskhelia e gol di Rrahmani. Convincono Anguissa e Lobotka ...tuttonapoli